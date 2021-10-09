МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. В Лондоне обвиняют Россию в "преднамеренном сокращении" поставок газа в ЕС, надеясь на скорейшее одобрение европейцами запуска "Северного потока-2", пишет издание The Times со ссылкой на пресс-секретаря британского премьера.

По его словам, Борис Джонсон уверен, что одобрение газопровода со стороны ЕС чревато серьезными последствиями для безопасности.

"Хотя "Северный поток-2" не будет иметь прямого влияния на энергетическую безопасность Великобритании, он может привести к серьезным последствиям для стран Центральной и Восточной Европы", – пишет издание.

Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление.

"В США заявляют, что поставка газа по "Северному потоку-2" представляет "угрозу" для Европы, при этом требуют от России увеличить поставки. Теперь вот Великобритания. Она получает один процент своего газа от России. Один процент! Из Евросоюза они давно вышли. Тогда почему их все это должно волновать? Хотят в очередной раз упрекнуть Россию – других объяснений нет", — сказал Светов.

В самой Британии эксперты, да и граждане говорят о том, что лучше бы правительство занялось своими проблемами, утверждает Светов.

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