МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ, Маргарита Костив. Позиция Австрии в отношении России и проекта "Северный поток 2" не изменится после отставки Себастьяна Курца с должности федерального канцлера, сообщил РИА Новости научный координатор Центра евразийских исследований Венского университета, научный директор Института политики безопасности Александр Дубови. Политолог объяснил, почему Лондон озаботился "Северным потоком-2"

В субботу канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об отставке на фоне расследования антикоррупционной прокуратуры против него, предложив в качестве своего преемника нынешнего главу МИД Александера Шалленберга.

"Займёт ли Шалленберг теперь должность исполняющего обязанности канцлера или нет, это никак не повлияет на внешнюю политику Австрии. В рамках Австрийской народной партии (АНП) немногое меняется, Себастьян Курц все ещё остаётся во главе. Позиция австрийского правительства в отношении России и проекта "Северный поток 2" останется такой же, какой она является сейчас", — сказал Дубови.

Если же данное правительство распадётся, будут объявлены досрочные выборы, если сформируют экспертное правительство, то серьезных политических решений они принимают не будут, подчеркнул политолог.

"Несмотря на сегодняшнюю рокировку, Австрия все ещё остаётся в режиме политического кризиса и больше сконцентрирована на внутренних вопросах. Поэтому внешняя политика, в том числе отношения с Россией, к "Северному потоку 2", мягко говоря, не приоритетны на данный момент. В целом же позиция Австрии будет зависеть от позиции Германии и нового немецкого правительства", — заключил собеседник агентства.

В среду прокуратура Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений подтвердила, что ведёт расследование в отношении Курца и девяти его приближенных по делу о коррупции и взяточничестве.

Со стороны оппозиции звучали призывы об отставке канцлера, а партнёр партии Курца по коалиции — партия "Зеленые" — заявил о неспособности канцлера выполнять свои обязанности, потребовав от АНП предложить нового, достойного кандидата на эту роль.

Во вторник должно состояться внеочередное заседание парламента, на котором оппозиция обещала инициировать вотум недоверия Курцу. Не дождавшись этого дня, политик объявил об отставке с должности канцлера, при этом назвал ложными звучащие в его адрес подозрения и выразил уверенность, что сможет доказать свою правоту.