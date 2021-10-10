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Электросеть Ливана вернулась к нормальной работе после сбоя
Энергетика
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Электросеть Ливана вернулась к нормальной работе после сбоя, передает заявление министра энергетики страны Валида Фаяда местный телеканал OTV. Ранее канал LBC сообщал об остановке... ПРАЙМ, 10.10.2021
энергетика, новости, ливан, энергетика, электроэнергия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БЕЙРУТ, 10 окт — ПРАЙМ. Электросеть Ливана вернулась к нормальной работе после сбоя, передает заявление министра энергетики страны Валида Фаяда местный телеканал OTV.
Ранее канал LBC сообщал об остановке работы двух крупнейших электростанций Ливана, в результате чего страна оказалась полностью обесточена.