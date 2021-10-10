БЕЙРУТ, 10 окт — ПРАЙМ. Электросеть Ливана вернулась к нормальной работе после сбоя, передает заявление министра энергетики страны Валида Фаяда местный телеканал OTV.

Ранее канал LBC сообщал об остановке работы двух крупнейших электростанций Ливана, в результате чего страна оказалась полностью обесточена.