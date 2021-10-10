МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Власти Ирана ставят целью достижение мощности в 8 тысяч МВт в атомной электроэнергетике, заявил в воскресенье глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

"Сейчас мы составляем стратегический документ, дабы определить долю атомной энергии в электроэнергетической сфере страны, по нашим предварительным оценкам, мы можем достичь производства (совокупной мощности) 8000 МВт энергии", — приводит агентство IRNA слова Эслами.

Он также отметил, что увеличение производства атомной энергии будет эффективным методом компенсации нехватки электричества в стране.

Мощность подключенного в 2011 году к национальной энергосистеме Ирана первого блока АЭС "Бушер" составляет 1000 МВт. В ноябре 2014 года РФ и Иран подписали контракт на строительство второго и третьего энергоблоков АЭС "Бушер" на условиях "под ключ".

На них будут работать реакторные установки российского проекта ВВЭР-1000, отвечающие самым высоким требованиям безопасности. Суммарная мощность двух новых блоков — 2,1 тысячи МВт. Реализация проекта "Бушер-2", как ожидается, займет 10 лет.

Летом в Иране наблюдался беспрецедентный дефицит электроэнергии. На несколько часов, а иногда дней, отключалось электричество в общественных заведениях и государственных ведомствах, не работали светофоры, местами нарушалось дорожное движение.

Основными причинами отключения электричества стали майниг криптовалют и засуха. Впервые за долгое время низкий уровень осадков не позволил обеспечить достаточным уровнем воды плотины. Из-за дефицита воды в юго-западной провинции Хузестан даже начались протесты.

Проблема стала разрешаться лишь с приходом нового правительства в главе с президентом Ибрахимом Раиси, победившем на июньских выборах.

Первым решением стало увеличение потока воды на ГЭС в разных районах страны. Иранские власти также заявляли, что собираются увеличить производство электроэнергии за счет атомной промышленности.