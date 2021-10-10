ОАЭИ: Иран ставит целью достижение мощности в 8 тысяч МВт в атомной электроэнергетике
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Власти Ирана ставят целью достижение мощности в 8 тысяч МВт в атомной электроэнергетике, заявил в воскресенье глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.
"Сейчас мы составляем стратегический документ, дабы определить долю атомной энергии в электроэнергетической сфере страны, по нашим предварительным оценкам, мы можем достичь производства (совокупной мощности) 8000 МВт энергии", — приводит агентство IRNA слова Эслами.
Он также отметил, что увеличение производства атомной энергии будет эффективным методом компенсации нехватки электричества в стране.
Мощность подключенного в 2011 году к национальной энергосистеме Ирана первого блока АЭС "Бушер" составляет 1000 МВт. В ноябре 2014 года РФ и Иран подписали контракт на строительство второго и третьего энергоблоков АЭС "Бушер" на условиях "под ключ".
На них будут работать реакторные установки российского проекта ВВЭР-1000, отвечающие самым высоким требованиям безопасности. Суммарная мощность двух новых блоков — 2,1 тысячи МВт. Реализация проекта "Бушер-2", как ожидается, займет 10 лет.
Летом в Иране наблюдался беспрецедентный дефицит электроэнергии. На несколько часов, а иногда дней, отключалось электричество в общественных заведениях и государственных ведомствах, не работали светофоры, местами нарушалось дорожное движение.
Основными причинами отключения электричества стали майниг криптовалют и засуха. Впервые за долгое время низкий уровень осадков не позволил обеспечить достаточным уровнем воды плотины. Из-за дефицита воды в юго-западной провинции Хузестан даже начались протесты.
Проблема стала разрешаться лишь с приходом нового правительства в главе с президентом Ибрахимом Раиси, победившем на июньских выборах.
Первым решением стало увеличение потока воды на ГЭС в разных районах страны. Иранские власти также заявляли, что собираются увеличить производство электроэнергии за счет атомной промышленности.
https://1prime.ru/energy/20211010/834928774.html