МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Ситуация с ценами на газ в Европе не пройдет бесследно для всех причастных. Есть вероятность, что России придется готовиться к новым энергетическим вызовам, пишет "Российская газета".

Если стоимость топлива существенно не снизится, инвесторы могут вновь начать рассматривать такие проекты, как строительство газопровода из Ирана. Иран находится на втором месте в мире по запасам газа после РФ, но не располагает инфраструктурой, нужной для реализации столь масштабных программ.

Однако недостающие технологии есть у Европы. Инвесторы из ЕС при желании смогут воплотить в жизнь проект иранского газопровода, считает директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова.

Тем не менее, как отмечает Белова, текущая аномалия с ценами на газ — краткосрочное явление. Оно не должно стать основанием для вложения в новые проекты газопроводов.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ

Первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал считает, что РФ остается основным поставщиком топлива для Европы, а с запуском "СП-2" наши позиции лишь укрепятся.

Однако в дело может вмешаться политика. Запад все чаще обвиняет Россию в своем топливном кризисе. Если европейские политики всерьез решает снизить зависимость своих стран от РФ, могут найтись средства на проект газопровода из Ирана. Идеальный шторм на рынке газа в Европе

По этой причине энергокризис в ЕС совершенно не нужен России. Разовое повышение доходов от экспорта газа может обернуться остановкой ключевых энергетических проектов. Поэтому лучшим развитием ситуации для ЕС является запуск "Северного потока-2" и снижение топливной напряженности в регионе, заключает Сигал.

ГАЗОВЫЕ КОНТРАКТЫ

Биржевая торговля газом в ЕС привязана к крупным хабам, так называемым газораспределительным инфраструктурным центрам. У России на территории ЕС таких центров нет, рассказал эксперт Аналитического центра при правительстве РФ Александр Курдин. Сербия допустила продление газового кризиса в ЕС до двух лет

Курдин считает, что страны ЕС изменят свои приоритеты в торговле газом после текущего кризиса. Развитие получат долгосрочные контракты, как более надежный и предсказуемый инструмент обеспечения стран топливом.

Это касается и сжиженного природного газа. До этого наблюдался тренд на рост доли спотовых поставок СПГ. В будущем, вероятно, ЕС будет комбинировать спотовые поставки с "контрактными", чтобы сочетать плюсы той и другой альтернативы.

Основные риски последствий газового кризиса в ЕС для России связаны именно со сжиженным газом.

"Если европейцы начнут заключать новые долгосрочные газовые контракты, например, с Катаром или США, то объемы производства в этих странах могут потеснить газ из РФ на европейском рынке", — считает эксперт.

Однако пока азиатские цены на СПГ превышают европейские, а на мировом рынке есть дефицит газа, поставки в страны Старого Света не особо интересны производителям, заключает Курдин.

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