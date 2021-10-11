КИШИНЕВ, 11 окт — ПРАЙМ. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что попытки поиска молдавскими властями альтернативных путей поставки газа в республику — из ЕС или с Украины — является популизмом, поскольку это все равно будет российский газ. В Молдавии не боятся нехватки газа и электроэнергии

Срок действия льготного газового контракта для Молдавии истекал 30 сентября, вице-премьер, министр по инфраструктуре Андрей Спыну сообщил 1 октября, что контракт был продлен на месяц, переговоры о заключении долгосрочного соглашения продолжаются. Цена на газ для республики выросла до 790 долларов за 1000 кубометров, при этом среднегодовая закупочная цена на газ в Молдавии в 2021 году составляет 200 долларов. Спыну в понедельник заявил, что республика рассматривает в качестве альтернативы поставки газа из Румынии или других стран Евросоюза, а также с Украины.

"Насчет поиска у западных партнеров альтернативных источников поставки газа в Молдавию — это чистый популизм. Газ, конечно, могут поставить и с западного направления через Турецкий или Северные потоки, но это будет российский газ, который будет стоить дороже из-за дополнительных затрат по транспортировке", — написал Додон в своем Telegram-канале.

Он отметил, что у западных партнеров нужно будет просить деньги на компенсации населению существенного роста тарифов на газ.

Летом 2020 года "Молдавагаз" начал переговоры с "Газпромом" о заключении трехлетнего контракта на поставку природного газа, однако обсуждение пока не завершено. Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках.