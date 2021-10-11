КИШИНЕВ, 11 окт — ПРАЙМ. Власти Молдавии пытаются договориться с Евросоюзом о дополнительных поставках газа через Румынию на фоне сокращения поставок от "Газпрома", сообщает газета Financial Times. В ЕС заявили, что ждут интеграции энергорынка Украины в рынок союза

Срок действия льготного газового контракта для Молдавии истекал 30 сентября, вице-премьер Спыну сообщил 1 октября, что контракт был продлен на месяц, переговоры о заключении долгосрочного соглашения продолжаются. Цена на газ для республики выросла до 790 долларов за 1000 кубометров, при этом среднегодовая закупочная цена на газ в Молдавии в 2021 году составляет 200 долларов. Спыну в понедельник заявил, что республика рассматривает в качестве альтернативы поставки газа из Румынии или других стран Евросоюза, а также с Украины.

"Молдавия просит страны Евросоюза о чрезвычайных поставках газа после того, как российский государственный экспортер "Газпром" сократил свои поставки в страну… Молдавские власти ведут переговоры с коллегами из ЕС, которые стремятся изменить порядок поставок газа из соседней Румынии, однако Бухарест изо всех сил пытается покрыть свои личные нужды", — пишет газета.

Летом 2020 года "Молдавагаз" начал переговоры с "Газпромом" о заключении трехлетнего контракта на поставку природного газа, однако обсуждение пока не завершено. Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках.