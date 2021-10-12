КИЕВ, 12 окт — ПРАЙМ. Газа в подземных хранилищах Украины достаточно для потребностей населения и социальной сферы, заявил заместитель главы офиса президента страны Кирилл Тимошенко. Глава Еврокомиссии: Украина должна остаться страной транзита газа

"Сегодня звучит много манипуляций в прессе и из уст оппозиционных политиков относительно тарифов на отопление… Газа в хранилищах вполне достаточно для нужд населения и социальной сферы. Никаких проблем с этим нет… Достаточно разгонять панику. Цена на газ на рынке действительно зашкаливает, но государство всеми способами помогает местному самоуправлению преодолеть этот кризис. Среди прочего, с помощью спеццены", — написал Тимошенко в своем Facebook.

Ранее глава АО "Укртрансгаз" (оператора газохранилищ Украины) Сергей Перелома заявил, что Украина накопила в газохранилищах 18,7 миллиарда кубических метров газа. По его словам, этого уже достаточно для прохождения отопительного сезона при отсутствии форс-мажоров.