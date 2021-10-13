МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Россия планирует выйти на углеродную нейтральность к 2060 году, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе. Путин: запасы энергоресурсов в России носят неограниченный характер

"Россия на практике стремится к углеродной нейтральности своей экономики. И мы ставим конкретный ориентир – не позднее 2060 года", – подчеркнул президент.

Также он заявил, что предстоит долгая и сложная работа.

"Повторю то, о чем говорил: сбережение климата – это общая задача всего человечества. Предстоит большая, безусловно, сложная, напряженная работа с привлечением широкого круга специалистов, руководителей компаний, общественных объединений и государств", – добавил Путин.

Он также отметил, что в реализации климатических проектов не должно быть места санкционным ограничениям.

"Конечно, в реализации климатических проектов не должно быть места санкционным или иным ограничениям, как правило, политически мотивированным", — сказал он.