МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин отметил, что запасы энергоресурсов в России носят неограниченный, планетарный характер, и Россия увеличивает поставки в Европу даже в сложных условиях. Путин назвал условие, при котором Европа лишится транзита через Украину

"Только один "Газпром" — свыше 500 миллиардов кубических метров газа. И добыча растёт. И будет расти дальше, потому что запасы только одного "Газпрома" свыше 35 триллионов кубических метров газа. И вообще, если так посмотреть, глобально, то запасы России носят неограниченный, планетарный характер. И мы увеличиваем поставки в Европу даже в сложных для нас самих сегодняшних условиях", — сказал Путин выступая на "Российской энергетической неделе".