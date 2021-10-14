КИШИНЕВ, 14 окт — ПРАЙМ. Молдавия до этого года ни разу не сталкивалась с газовым кризисом, тем более с нехваткой топлива, однако вряд ли ей грозит замерзание этой зимой, считает экономический аналитик Елена Горелова. "Северный поток - 2" будет готов к запуску в ближайшие дни

Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц, при этом цена на топливо выросла до 790 долларов за 1000 кубометров. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из России, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. В стране введен "режим тревоги" из-за ситуации в газовом секторе, который можно считать подготовительным шагом к объявлению чрезвычайной ситуации. Власти хотят начать переговоры о закупке газа в Румынии и на Украине.

"Этот газовый кризис для Молдавии стал беспрецедентным. Мы в прошлом не сталкивались с нехваткой газа, поэтому можно говорить о чрезвычайной ситуации. Она может разрешиться благополучно, если молдавская сторона проведет эффективные переговоры с "Газпромом", не думаю, что Молдавии грозит замерзание этой зимой", — сказала Горелова РИА Новости.

Она отметила, что власти ищут различные пути обеспечения республики газом, потому что сегодня дефицит газа составляет 35%. Кишинев хочет подстраховаться и решил начать переговоры с другими странами на случай, если в обсуждениях с "Газпромом" возникнут трудности, считает аналитик.

"Нужно при этом учитывать, что страны Евросоюза сами испытывают нехватку газа. У Румынии нет контракта с "Газпромом", она получает российский газ исключительно из "Турецкого потока". Мы можем обсуждать с ними только альтернативные маршруты поставок того же российского газа", — подчеркнула эксперт.

Прошлым летом "Молдовагаз" начал переговоры с "Газпромом" о заключении трехлетнего контракта на поставку природного газа, однако обсуждение пока не завершено. Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках.