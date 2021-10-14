МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Планов создать "газовый ОПЕК" для регулирования цен нет, рынок газа устроен по-другому и не может из-за технических особенностей регулироваться так же, как нефтяной, сказал журналистам на полях форума "Российская энергетическая неделя" генеральный секретарь форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) Юрий Сентюрин. Новак на исключил кооперации России и Саудовской Аравии на рынке газа

Ранее в четверг министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман высказал мнение, что рынкам газа и угля не хватает регулирования, отметив "положительный вклад" в этом отношении для рынка нефти альянса ОПЕК+. А вице-премьер России Александр Новак сказал, что в идее регулировать мировой рынок газа, как регулируется рынок нефти, есть рациональное зерно.

"Пока такого решения нет у нас… как организация была создана в 2008 году, нас сразу назвали — это "газовый ОПЕК"… но газовый рынок устроен по-другому, он в принципе так регулироваться не может, физически, технически, он по-другому существует, поэтому вот так вот взять, однозначно сказать, что сейчас начнем регулировать, нет, таких планов нет и документов нет", — отметил Сентюрин.

Он добавил, что цены на газ сейчас "ненормальные", ситуация временная, носит спекулятивный характер и не основывается на фундаментальных факторах. Рынку нужны предсказуемость и стабильность, заключил он.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом цены на газ на мировом рынке начали демонстрировать снижение с 6 октября, после достижения исторического максимума — в моменте 1937 долларов за тысячу кубометров. В четверг фьючерсы на газ торговались на уровне 1200 долларов.

ФСЭГ — международная межправительственная организация, объединяющая ведущих мировых экспортеров газа. Ее члены — Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, Россия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея. Статусом наблюдателей обладают Ирак, Казахстан, Малайзия, Норвегия, Оман, ОАЭ, Перу, Азербайджан и Ангола. Организация была создана для укрепления сотрудничества и обмена опытом в сфере газа.

Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.