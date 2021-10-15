Читатели издания "Гуаньча": Путин сделал Европе последнее предупреждение из-за газа
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Китайское интернет-издание "Гуаньча" опубликовало материал о реакции российского президента Владимира Путина на газовый кризис в странах Европы.
В частности, портал привел высказывания Путина на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя". Глава государства подчеркнул, что Россия никогда не использовала и не намерена использовать энергоресурсы в качестве оружия. Помимо этого президент указал на готовность увеличить поставки газа из РФ в страны Европы.
Путин также добавил, что Москва готова дополнительно нарастить объемы продаваемых энергоресурсов в случае, если об этом попросит ЕС.
Китайские читатели портала высоко оценили ответ Путина. "Смысл слов Путина Великого был таков: "Это последнее предупреждение!" — рассуждает один юзер.
По мнению другого читателя, правительства западных стран любят находить виноватых "в своей некомпетентности в управлении государством".
"Запад непременно проиграет!" — подытожил он.
"Сами виноваты, а теперь обвиняете других в повышении цен!" — соглашается другой пользователь.
"Европейцы вымрут! Только подождите", — пишет еще один читатель.
"Как это может быть оружием? Давайте тогда и вы признаете, что используете "права человека" в качестве оружия, иначе как энергия тоже может быть оружием?" — добавляет пользователь.
https://1prime.ru/energy/20211015/834967558.html