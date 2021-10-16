МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Арктический совет не рассматривал вопрос о запрете или ограничениях в отношении экономической деятельности в Арктике, в том числе добычи углеводородов, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц в Арктическом совете Николай Корчунов. Путин призвал организовать международную экспедицию в Арктику

По его словам, в документах, принятых в ходе министерской встрече Арктического совета в Рейкьявике 20 мая, подчеркивается важность обеспечения устойчивого экономического развития региона и повышения благосостояния его жителей.

Предложений о разработке многосторонних правовых обязательств, не позволяющих дальнейшую разработку резервов углеводородов в Арктике, в Арктический совет не поступало, добавил Корчунов.

Еврокомиссия ранее обнародовала стратегию ЕС в Арктике, согласно которой Брюссель требует установить полный запрет на добычу угля, нефти и газа в Заполярье и соседних регионах и критикует действия РФ по укреплению инфраструктуры обеспечения своей безопасности в Арктическом регионе.