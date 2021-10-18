БЕЛОКАМЕНКА (Мурманская область), 18 окт — ПРАЙМ. "Новатэк" ведет переговоры с покупателями в Азии по новым долгосрочным контрактам на поставку сжиженного природного газа (СПГ), из Европы даже при текущих ценах на газ обращений нет, заявил журналистам глава компании Леонид Михельсон.

"С Азией мы ведем переговоры о покупках, несколько договоров вот подписали. Однако сейчас все, глядя на эти 32 доллара за MMBtu, замерли, естественно. Но я думаю, мы будем продолжать диалог, и естественно, не о 32 долларах. Будем это рассматривать", — сказал Михельсон на брифинге в рамках форума "Расширение сотрудничества в области капитального строительства".

По его мнению, основной проблемой высоких цен, в частности, в Европе, стало именно отсутствие достаточного объема долгосрочных контрактов, из-за чего европейскому рынку не хватает газа.

"Я считаю, что людям надо все равно принимать какие-то серьезные решения. Не может газ стоить 1200 (долларов за тысячу кубометров — ред.), да? Есть долгосрочные контракты… Надо сейчас прямо приходить к нам и говорить", — подчеркнул глава "Новатэка".

Однако, несмотря на сложившуюся ситуацию, к "Новатэку" из "Европы никто не обращался", заключил Михельсон.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября цены несколько скорректировались вниз после достижения исторического максимума на уровне 1937 долларов за тысячу кубометров.

Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.