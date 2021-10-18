МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Мировой рынок водорода представляет большую неопределенность, Россия для увеличения к 2030 году производства водорода должна преодолеть ряд технологических барьеров, сказал директор Института нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева Российской академии наук (РАН) Антон Максимов в рамках форума "Российская энергетическая неделя".

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Технологические барьеры, с которыми сейчас сталкивается Россия, по словам Максимова, сформировались в 1990-2000-е годы, тогда как к концу 1980-х годов СССР обладал всем комплексом технологий по производству и использованию водорода.

Исследователь объяснил, что первый барьер связан с производством голубого водорода. Российские технологии отстали, причем, по словам исследователя, не по качеству технологических решений, а по инжинирингу больших систем. Крупная установка может производить почти 300 тысяч тонн водорода в год, уточнил Максимов, пока установки в России "существенно меньше по мощности".

При этом, добавил он, производители могут столкнуться с проблемой высокой цены диоксида углерода, который выделяется при производстве голубого водорода. Для экспорта 12 миллион тонн водорода необходимо суметь захоронить или использовать 33-35 тонн диоксида углерода, уточнил Максимов. Технологические решения в этой области, по его словам, практически не прорабатывались.

Ситуация с производством зеленого водорода "существенно хуже", подчеркнул аналитик. Технологии, которые используются при его производстве, остались на уровне середины 1970-х годов. "Здесь важными будут работы, которые направлены на создание собственных технологии получения зелёного водорода. Наверное, одна из главных ролей здесь будет у "Росатома", — добавил он.

РЭН проходила 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступало информационным партнером форума.