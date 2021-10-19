МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Газовая сделка между Китаем и США усугубит энергетический кризис в Европе. О таком предупреждении немецкого телеканала N-TV сообщает РИА Новости.

"Если Пекин и Вашингтон заключат сделку, это может стать проблемой для Европы, ведь ее газовые хранилища недостаточно полны", — говорится в материале. Эксперты предупреждают о возрастающих рисках для промышленности Европы

На данный момент крупные китайские предприятия находятся на заключительном этапе переговоров с американскими экспортерами по поводу многомиллиардной сделки на поставку в КНР сжиженного природного газа. По прогнозам Пекина, договор будет подписан до конца этого года.

N-TV считает, что Россия могла бы помочь в урегулировании ситуации на европейском рынке, увеличив поставки по своим трубопроводам.

Но, по словам автора статьи, "экспортные возможности Москвы ограничены из-за необходимости заполнения собственных хранилищ и того факта, что добыча газа, вероятно, уже находится на максимальном уровне".