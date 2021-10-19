МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе к концу торгов вторника снизилась почти на 3%, до уровня примерно 1100 долларов за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures. Экономист предсказал стоимость европейского газа для Украины

Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов чуть превышала 1070 долларов за тысячу кубометров, в течение дня снижалась до минимума 1027,9 доллара, а к концу торговой сессии составила 1094,5 доллара за тысячу кубометров, что на 2,9% ниже расчетной цены предыдущего торгового дня.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В пятницу торги закрылись на уровне чуть выше 1065 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила 1126,6 доллара.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Максимум расчетной цены — почти 1400 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 5 октября. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ на мировом рынке начали снижаться.

Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.