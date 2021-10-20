МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе. Этой зимой вся страна будет с теплом. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он пояснил, что, по данным НАК "Нафтогаз", в украинских подземных хранилищах закачано почти 19 миллиардов кубометров "голубого топлива".

"Этого абсолютно достаточно, чтобы пройти отопительный сезон. Мы готовы к различным сценариям, поскольку понимаем, что Европу охватил энергетический кризис, который напрямую связан с газовым шантажом со стороны России. Украина абсолютно готова к отопительному сезону, вся страна зимой будет с теплом", — сказал Шмыгаль на заседании правительства. На Украине предупредили об энергетической катастрофе

Помимо этого, он рассказал о том, что все бюджетные учреждения подписали соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" о получении газа по льготной цене.

"На прошлой неделе ряд регионов и городов объявляли о чрезвычайной ситуации в связи с вопросом поставок газа. Эти решения были сугубо техническими и позволили скорее выполнить меморандум, который в сентябре правительство подписало с "Нафтогазом" и местными властями", сказал он.

По мнению Шмыгаля, введение чрезвычайной ситуации в регионах позволило "Нафтогазу" быстро заключить договора на поставки газа со всеми бюджетными учреждениями во всех регионах Украины.

По его словам, школы, больницы, детские сады получают газ по цене, которая согласована в меморандуме, а именно по 13,6 гривен (около 0,5 доллара за кубометр) без НДС и доставки.