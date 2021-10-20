Цена фьючерсов на газ в Европе к закрытию выросла на 3,7%, до почти $1120 за тысячу кубометров
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе к окончанию торгов среды выросла на 3,7%, до почти 1120 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов чуть превышала 1100 долларов за тысячу кубометров, в течение дня достигала максимума в 1154,5 доллара, а к концу торгов составила 1119,1 доллара за тысячу кубометров, что на 3,7% выше расчетной цены вторника.
Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. Во вторник торги закрылись на уровне почти 1095 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила 1078,7 доллара.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Максимум расчетной цены — почти 1400 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 5 октября. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться.
Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
https://1prime.ru/energy/20211020/835003224.html