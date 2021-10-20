МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе к окончанию торгов среды выросла на 3,7%, до почти 1120 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures. МВФ ожидает снижения цен на энергоносители в ЕС в 2022 году

Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов чуть превышала 1100 долларов за тысячу кубометров, в течение дня достигала максимума в 1154,5 доллара, а к концу торгов составила 1119,1 доллара за тысячу кубометров, что на 3,7% выше расчетной цены вторника.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. Во вторник торги закрылись на уровне почти 1095 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила 1078,7 доллара.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Максимум расчетной цены — почти 1400 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 5 октября. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться.

Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.