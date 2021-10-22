МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов пятницы снизилась менее чем на 1%, до уровня чуть выше 1050 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные на ICE Futures. На Украине хотят "определить спецусловия" для транзита допобъемов газа

Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов составляла 1048,3 доллара за тысячу кубометров, в течение дня менялась незначительно, а к окончанию торговой сессии составила 1051,3 доллара, что ниже расчётной цены четверга на 0,9%.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчётной цены предыдущего торгового дня. В четверг торги закрылись на уровне 1053 доллара за тысячу кубометров, а расчетная цена чуть превысила 1060 долларов.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться.

Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.