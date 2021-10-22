МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. "Газпром" нацелен обеспечивать надежность поставок газа потребителям в России и за рубежом, как и прежде, выполняет контрактные обязательства даже в условиях повышенного спроса, сообщила компания. Эксперт оценила возможности Молдавии преодолеть энергокризис

"Компания нацелена на четкое выполнение приоритетной задачи – обеспечение высокой надежности поставок газа российским и зарубежным потребителям. В условиях текущего устойчиво высокого спроса на газ "Газпром", как и прежде, выполняет контрактные обязательства", — сообщает компания по итогам заседания правления на тему готовности к периоду пиковых нагрузок в предстоящую зиму.

Также компания продолжает закачку в российские подземные хранилища газа, указывает "Газпром" в своем официальном Telegram-канале.

"Суточная производительность российских ПХГ выводится на беспрецедентный уровень – 847,9 миллиона кубометров", — говорится в сообщении.

"Газпром" отмечает, что ведет традиционную масштабную подготовку объектов добычи, транспортировки и хранения газа к работе зимой, когда потребление значительно увеличивается. Так, уже выполнены все запланированные 12 комплексов планово-профилактических и ремонтных работ.

"На объектах добычи полностью завершены ремонты 89 установок комплексной и предварительной подготовки газа. До конца текущего года, в частности, планируется ввести в эксплуатацию новые дожимные мощности на Бованенковском и Ямбургском месторождениях", — уточняется в сообщении.

К 1 октября "Газпром" отремонтировал более 416 километров линейной части магистральных газопроводов и 13 ниток подводных переходов, 395 газоперекачивающих агрегатов и 91 газораспределительная станция. Также проведена внутритрубная диагностика более 27 тысяч километров газопроводов.