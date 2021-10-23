МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Через некоторое время после начала работы газопровода "Северный поток-2" Россия может проиграть, заявил в статье для портала NV.ua британский эксперт по Украине экономист Тимоти Эш. На Украине хотят "определить спецусловия" для транзита допобъемов газа

Он, в частности, утверждает, что в функционировании Северного потока-2 нет экономической или экологической целесообразности: Европа не испытывает недостатка транзитных мощностей. Россию же он обвиняет в искусственном создании "кризиса транзита газа там, где его нет".

Трубопровод, по его мнению, сертифицируют в течение ближайших месяцев.

"Европе газ крайне необходим, и наши правительства просто не могут позволить Европе замерзнуть и поднять потребителям цены", — написал эксперт.

Однако через полгода чрезмерные поставки газа в Европу приведут к обвалу цен на этот товар.

"Вот почему, по моему мнению, Россия в конце концов проигрывает. Она повела себя как ненадежный поставщик энергоносителей, и Европа ускорит диверсификацию поставок энергии, чтобы уменьшить свою зависимость", — подчеркнул Эш.

Читайте также:

В ФРГ заявили, что данных о причастности России к росту цен на газ нет