МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Оптовый энергорынок может заплатить 33,74 миллиарда рублей за снижение тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке в следующем году, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на предварительные расчеты Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, которые будут рассмотрены правкомиссией по электроэнергетике во вторник, 26 октября. Кабмин изучит дополнительные субсидии для авиаперевозок на Дальний Восток

"В 2022 году суммарный платеж оптового энергорынка за искусственное снижение тарифов на электроэнергию для бизнеса на Дальнем Востоке может составить около 34 миллиарда рублей", — сообщает издание.

Уточняется, что потребители европейской части РФ, Урала и Сибири будут платить за это более 3 миллиардов рублей в месяц, а общий объем такой нагрузки в следующем году впервые снизится примерно на 4 миллиарда рубля из-за решения правительства постепенно сокращать субсидии для некоторых категорий коммерческих потребителей региона.

Отмечается, что механизм снижения тарифов для коммерческих потребителей Дальнего Востока запущен ещё в 2017 году для привлечения инвестиций, а общая надбавка для оптового энергорынка ежегодно увеличивалась и в нынешнем году превысила 38 миллиардов рублей. За пять лет европейская часть России и Урал уже заплатили около 167 миллиардов рублей.

Эксперты и бизнес критиковали и подвергали сомнению эффективность механизма, правительство РФ решило отказываться от предоставления субсидий постепенно, а уже с 2022 года тарифы будут расти для некоторых коммерческих потребителей ДФО, добавляет газета.

Уточняется, что для Магаданской области в будущем году субсидия может сократиться с 3 миллиардов рублей до 10 миллионов, а для Сахалина — с 5 миллиардов рублей до 2,4 миллиарда. Надбавка для Якутии сократится на 3,6%, для Камчатки — на 11,5%, для Чукотки — увеличится на 1%. При этом список субъектов РФ, получающих субсидии, расширится до восьми, в следующем году надбавку могут получить Бурятия (3,36 миллиарда рублей), Приморский край (138,46 миллиона) и Хабаровский край (2,57 миллиарда рублей).