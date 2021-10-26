КИЕВ, 26 окт — ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" подписал рамочное соглашение о поставках газа с молдавской государственной компанией Energocom, но документ не содержит фиксированных объемов и цены поставок, сообщила пресс-служба "Нафтогаза" изданию "РБК-Украина". Молдавия закупила газ у Польши

Ранее издание "Экономическая правда" со ссылкой на источник в украинском кабмине сообщило, что "Нафтогаз" подписал с Energocom рамочное соглашение о поставках в Молдавию дополнительно до 700 миллионов кубометров газа, если возникнет такая необходимость. Однако позже премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица опровергла это сообщение.

Согласно сообщению, документ был подписан 12 октября, а с 22 октября "Нафтогаз" начал принимать участие в тендерах на поставку газа. Однако пока компания не производила поставок в рамках этого контракта, уточняет издание.

В "Нафтогазе" отметили, что цена поставок газа будет формироваться исходя из рыночной цены энергоресурса и стоимости доставки.