МАДРИД, 26 окт — ПРАЙМ. Меры по снижению цен на электроэнергию для европейских потребителей, которые ввели некоторые страны ЕС, должны носить временный характер и осуществляться в рамках правил единого рынка, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. Второй энергоблок Ростовской АЭС остановлен

"Некоторые страны-члены (ЕС), включая Испанию, приняли меры, в том числе налоговые послабления", чтобы смягчить последствия, "и эти меры, возможно, продлятся, в ближайшие месяцы", заявил он, выступая на мероприятии, организованном испанским агентством Europa Press в Мадриде.

Кроме того, Джентилони напомнил, что в середине октября Еврокомиссия предложила властям стран Евросоюза частично покрывать возросшие счета за энергию, разрешать отсрочки оплаты, снижать налоги уязвимым слоям населения, а также помогать компаниям.

"Но в то же время важно, чтобы эти меры были временными и уважали правила единого рынка", — добавил он. Стало известно о планах властей Британии финансировать строительство АЭС

Во вторник стало известно, что Мадрид предлагает Брюсселю дать возможность странам ЕС самим формировать цены на электроэнергию в исключительных случаях, такое предложение будет озвучено на заседании министров энергетики в Люксембурге, сообщили испанское издание Correo.

Окончательная цена электричества для потребителей в Европе складывается из набора разнообразных факторов, таких как сетевые сборы и налоги. Испания, как и другие страны ЕС, в последние месяцы столкнулась с резким ростом цен на электроэнергию, правительство предприняло ряд мер для их снижения для потребителей, в том числе сократив ряд налогов.