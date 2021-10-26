МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Чистый убыток, приходящийся на акционеров американского диверсифицированного технологического концерна General Electric (GE), по итогам первых трёх кварталов составил 2,857 миллиарда долларов против почти такой же прибыли, в 2,787 миллиарда, в тот же период годом ранее, говорится в отчетности концерна. Чистая прибыль Hyundai Motor за девять месяцев подскочила в 12 раз

Разводненный убыток на акцию составил 2,61 доллара после прибыли в 2,41 доллара год назад. Выручка за период при этом уменьшилась на 1,8%, до 53,826 миллиарда долларов.

По итогам третьего квартала чистая прибыль компании составила 1,205 миллиарда долларов против убытка в 1,19 миллиарда годом ранее. Разводненная прибыль на акцию составила 0,54 доллара после убытка в 1,04 доллара годом ранее. Квартальная выручка снизилась на 0,5% в годовом выражении, до 18,429 миллиарда долларов.

"Команда GE продемонстрировала еще один сильный квартал. Заказы увеличивались, рентабельность росла, наши денежные показатели были значительно лучше, авиационная отрасль набирает обороты… Команда справляется со сложной операционной средой, в том числе со сбоями в цепочках поставок… Мы повышаем наш прогноз чистой прибыли на акцию на 2021 год и сужаем прогноз свободного денежного потока", — приводятся в сообщении слова гендиректора компании Лоуренса Калпа (H. Lawrence Culp, Jr.). Чистая прибыль HSBC за девять месяцев выросла втрое

GE прогнозирует скорректированную прибыль на акцию в диапазоне 1,8-2,1 доллара за акцию по итогам года против июльского прогноза в 1,2-2 доллара. Компания также ожидает свободный денежный поток в диапазоне 3,75-4,75 миллиарда долларов. Прошлый прогноз составлял 3,5-5 миллиарда.

General Electric — глобальная многопрофильная компания, работающая в сфере инфраструктурных проектов, финансов и масс-медиа.