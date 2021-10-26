Стоимость межсезонного дизельного топлива на СПбМТСБ снизилась до 53 949 рубля за тонну
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Стоимость межсезонного дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) чуть снизилась после рекордов в течение пяти торговых сессий подряд, свидетельствуют данные торгов.
Цена межсезонного дизельного топлива по территориальному индексу Европейской части России во вторник откатилась ниже 54 тысяч рублей за тонну, опустившись до 53 949 рубля, или на 0,13%.
Вместе с тем летнее дизельное топливо продолжает достигать рекордов, оно подорожало на 0,15%, до 52 416 рублей за тонну, а зимнее — на 1,85%, до 57 785 рублей. При этом авиакеросин, приближаясь к своему рекорду, подорожал на 0,4%, до 56 765 рублей за тонну.
Стоимость автомобильного бензина Аи-92 в свою очередь выросла на 0,03%, до 53 423 рублей за тонну, а Аи-95 — снизилась на 0,67%, до 54 213 рублей. Кроме того, стоимость мазута во вторник выросла на 1,42%, до 28 858 рублей за тонну, а сжиженный углеводородный газ (СУГ) подорожал на 1,2%, до 40 907 рублей за тонну.
Минэнерго России объясняло текущий рост биржевых цен на дизельное топливо более ранним переходом с летних на зимние сорта, а также дорогой нефтью. В министерстве отмечали, что вслед за похолоданием производители топлива повышают производство и поставки зимних видов горючего на внутренний рынок. Однако топливный бизнес России предупреждает, что есть риски сезонного дефицита зимнего дизельного топлива.
https://1prime.ru/energy/20211026/835045051.html