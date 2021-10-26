МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Стоимость межсезонного дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) чуть снизилась после рекордов в течение пяти торговых сессий подряд, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть перешли к коррекционному снижению

Цена межсезонного дизельного топлива по территориальному индексу Европейской части России во вторник откатилась ниже 54 тысяч рублей за тонну, опустившись до 53 949 рубля, или на 0,13%.

Вместе с тем летнее дизельное топливо продолжает достигать рекордов, оно подорожало на 0,15%, до 52 416 рублей за тонну, а зимнее — на 1,85%, до 57 785 рублей. При этом авиакеросин, приближаясь к своему рекорду, подорожал на 0,4%, до 56 765 рублей за тонну.

Стоимость автомобильного бензина Аи-92 в свою очередь выросла на 0,03%, до 53 423 рублей за тонну, а Аи-95 — снизилась на 0,67%, до 54 213 рублей. Кроме того, стоимость мазута во вторник выросла на 1,42%, до 28 858 рублей за тонну, а сжиженный углеводородный газ (СУГ) подорожал на 1,2%, до 40 907 рублей за тонну.

Минэнерго России объясняло текущий рост биржевых цен на дизельное топливо более ранним переходом с летних на зимние сорта, а также дорогой нефтью. В министерстве отмечали, что вслед за похолоданием производители топлива повышают производство и поставки зимних видов горючего на внутренний рынок. Однако топливный бизнес России предупреждает, что есть риски сезонного дефицита зимнего дизельного топлива.