ЛОНДОН, 27 окт — ПРАЙМ. Наибольший дефицит газа якобы наблюдается в тех хранилищах в Европе, которыми владеет или управляет "Газпром", при этом запасы в остальных европейских хранилищах тоже низком уровне, утверждает британское издание Financial Times со ссылкой на результаты анализа данных европейской газовой индустрии. "Газпром" ранее предупреждал, что Европа войдет в осенне-зимний период с дефицитом газа в хранилищах. Европа выделит Молдавии 60 миллионов евро для борьбы с энергокризисом

По утверждению газеты, "Газпром" якобы опустошил свои газовые хранилища в Западной Европе до необычайно низкого уровня в преддверии зимы.

По данным ассоциации Gas infrastructure Europe, например, подконтрольное "Газпрому" ПХГ "Реден" в Германии заполнено менее чем на 10%, а австрийское хранилище "Хайдах" — только на 20%.

"Критики "Газпрома" считают, что снижение уровня запасов в хранилищах представляет собой тонкую, но крайне эффективную меру по воздействию на цены на газ в Европе", — говорится в сообщении на сайте издания.

Financial Times в среду посвятило деятельности "Газпрома" уже две статьи. Первая касалась контракта российской фирмы с Молдавией.

Евросоюз столкнулся со значительным ростом цен на газ, который приводит к серьезному удорожанию электроэнергии. Это давит на экономику и потребителей. При этом Еврокомиссия заявляла, что цены на "голубое топливо" цикличны, устанавливаются глобальным рынком, и одна из причин нынешнего скачка — восстановление мировой экономики. Еврокомиссия также отмечала, что "Газпром", основной поставщик газа в Евросоюз, хоть и выполняет долгосрочные контракты с покупателями, однако не ответил на более высокий спрос, как он делал в предыдущие годы. В Госдуме рассказали о провокации "Нафтогаза"

"Газпром" в октябре при этом отчитался, что экспорт газа компании в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, за январь-сентябрь увеличился на 15,3%, до 145,8 миллиарда кубометров газа. Это второй по величине показатель для девяти месяцев за всю историю поставок. В конце сентября глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что Европа войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов в ПХГ. Отставание от графика закачки в Европе, по его словам, не наверстать. С аналогичным заявлением выступила и глава компании "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова.

Президент РФ Владимир Путин назвал ранее полной чушью и бредом заявления об использовании Россией газа как оружия. Он также заявлял, что Россия в целом увеличила поставки газа в Европу на 15%, если партнеры попросят – готова увеличить на столько, на сколько они попросят. Он также подчеркнул, что Россия увеличила, а не сокращала поставки, тогда как другие поставщики сократили их на 14 миллиардов кубометров, из них половина приходится на поставщиков США.