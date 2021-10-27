МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. "Газпром" восполнил нехватку американского газа в Европе, объем поставок оказался даже больше, чем тот, который сняли США с европейского рынка, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин оценил ситуацию на рынке энергоносителей

"О причинах такой ситуации (энергетического кризиса в Европе – ред.) мы с вами неоднократно говорили, и я говорил. Это снижение собственной добычи газа в Европе, сокращение поставок СПГ на европейские рынки, прежде всего из США. Они сняли с европейского рынка значительный объем. Кстати, "Газпром" их восполнил, даже поставил больше, чем американцы и поставщики из Ближнего Востока сняли", — сказал Путин на совещании по вопросам ресурсного потенциала Ямала в режиме видеоконференции.