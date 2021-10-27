МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе резко снизилась в среду на 3%, до 1015 долларов за 1 тысячу кобов на новостях о планах "Газпрома" по заполнению европейских подземных хранилищ газа, свидетельствуют данные на ICE Futures. Путин оценил ситуацию на рынке энергоносителей

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер на совещании по вопросам ресурсного потенциала Ямала отметил, что "Газпром" готов продолжить закачку в европейские подземные хранилища газа (ПХГ) после того, как 8 ноября завершит заполнение ПХГ в России.

Цена ближайших фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов составляла 1062,7 доллара за тысячу кубометров, в течение дня держалась на уровне 1030-1050 долларов, а к концу торгов после новостей о планах "Газпрома" по закачке резко снизилась на 3%, до 1014,8 доллара за тысячу кубометров, что на 4,4% ниже расчетной цены вторника.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. Во вторник торги закрылись на уровне чуть выше 1070 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила 1061,4 доллара.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться.

Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

Рост цен, говорил РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко, также подогревается на фоне неопределенности с запуском "Северного потока 2" и готовности "Газпрома" увеличивать свои поставки сверх контрактных обязательств.