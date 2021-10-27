Электроэнергию из России выкупили восемь украинских компаний
Восемь украинских компаний выкупили электроэнергию, предложенную Россией на ноябрь
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КИЕВ, 27 окт — ПРАЙМ. Восемь украинских компаний выкупили 2200 МВт доступной мощности для импорта электроэнергии из РФ в ноябре, данные аукциона опубликовала компания "Укрэнерго", которая его проводила.
Ранее "Укрэнерго" объявила аукционы на импорт электроэнергии — в том числе из Белоруссии и России в связи с истечением срока действия запрета на такой импорт, который был продлён Национальной комиссией Украины, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), пока лишь до 31 октября.
Цена МВтч составила 0,29 копеек (0,01 доллара).
"ООО "Стимекс" — 250 (МВт — ред.); ООО "Энергопоставщик" — 100; ООО "Артлекс-Энерджи" — 126; ООО "ОНК-Групп" — 500; ООО "Электротрейдинг Групп" — 290; ООО "Электро Партнерс" — 80; ООО "Де Трейдинг" — 200; ООО "Эру Трейдинг" — 654", — говорится в таблице.
Всего в аукционе приняли участие 10 компаний.
https://1prime.ru/energy/20211027/835057932.html
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