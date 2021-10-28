БРЮССЕЛЬ, 28 окт — ПРАЙМ. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица на брифинге в Брюсселе заявила, что в переговорах с "Газпромом" достигнут определенный прогресс. ЕС не будет вмешиваться в переговоры Молдавии и "Газпрома" по газу

"Мы много лет были надежными партнерами с "Газпромом", надеемся вести прагматичный диалог. Вице-премьер Андрей Спыну в эти дни находился в Санкт-Петербурге, где встречался с (председателем правления "Газпрома" – ред.) Алексеем Миллером, отмечен определенный прогресс в переговорах", — заявила Гаврилица.

При этом Молдавия готова найти дополнительные источники получения газа. Премьер отметила, что хочет найти как кратковременный выход из ситуации, так и заключить долгосрочный контракт на поставку газа.

Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из РФ, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. Парламент страны 22 октября ввел в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в газопроводе.