КИЕВ, 28 окт — ПРАЙМ. Компания "Нафтогаз Украины" выиграла тендер на поставку газа молдавской компании Energocom, объем 500 тысяч кубометров, заявил в четверг директор по интегрированным коммуникациям компании Максим Белявский. Президент Молдавии объяснила длительные переговоры с "Газпромом"

Украинское издание "Экономическая правда" в понедельник со ссылкой на источник в украинском правительстве сообщило, что "Нафтогаз Украины" подписал с молдавской Energocom рамочное соглашение о поставках в Молдавию до 700 миллионов кубометров газа в случае необходимости. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица после этого опровергла эту информацию. Позже пресс-служба "Нафтогаза" в комментарии изданию "РБК-Украина" сообщила, что компания все-таки подписала с молдавской Energocom рамочное соглашение о поставке газа, но документ не содержит фиксированных объемов и цены.

"Нафтогаз выиграл тендер на поставку газа государственной молдавской компании Energocom. Объем 500 тысяч кубометров. Период поставки: 29 октября", — цитирует Белявского агентство УНИАН.

Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из РФ, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. Парламент страны 22 октября ввел в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в газопроводе.