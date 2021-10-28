МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов снижается второй день подряд, в четверг она упала на 13% — примерно до 900 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные на ICE Futures. Эксперт оценил просьбу Польши к "Газпрому" о снижении цен

Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов четверга чуть превышала 970 долларов за тысячу кубометров, в течение дня составляла в среднем 930-950 долларов, а к концу торговой сессии снизилась примерно до 900 долларов за тысячу кубометров, что на 13,3% ниже расчетной цены среды.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В среду торги закрылись на уровне 1015 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена чуть превысила 1040 долларов.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября она выросла более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться.

Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.