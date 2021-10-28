Фьючерсы на газ в Европе к закрытию торгов подешевели на 13% - примерно до $900
МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов снижается второй день подряд, в четверг она упала на 13% — примерно до 900 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные на ICE Futures.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов четверга чуть превышала 970 долларов за тысячу кубометров, в течение дня составляла в среднем 930-950 долларов, а к концу торговой сессии снизилась примерно до 900 долларов за тысячу кубометров, что на 13,3% ниже расчетной цены среды.
Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В среду торги закрылись на уровне 1015 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена чуть превысила 1040 долларов.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября она выросла более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться.
Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
https://1prime.ru/energy/20211028/835067882.html