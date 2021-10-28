ВЕРОНА (Италия), 28 окт — ПРАЙМ. Европа могла бы избежать газового кризиса, если бы не отказалась от "Южного потока", заявила журналистам экс-глава МИД Австрии, независимый член совета директоров "Роснефти" Карин Кнайсль в кулуарах Евразийского экономического форума. Эксперт оценил просьбу Польши к "Газпрому" о снижении цен

"Если мы возьмем, к примеру, 2014 год, был такой проект "Южный поток". Его собирались построить. Но по причинам того, что произошло весной 2014 года, затем ЕК сказала: "нет, вы не построите "Южный поток", — сообщила Кнайсль, отвечая на вопрос, когда Европа преодолеет газовый кризис и что должно быть для этого сделано.

"Если бы "Южный поток" был построен, возможно, сейчас у нас было бы меньше проблем, потому что определенное количество газа сейчас бы шло напрямую из России. И потом правительство России перенесло проект "Южный поток" в Турцию. Так что суть заключается в том, как хорошо ты планируешь наперед", — добавила она.

Кнайсль отметила, что сейчас рынок Европы больше сфокусирован на краткосрочных, спотовых поставках, вместо того чтобы думать больше о разумном управлении предложением и обеспечивать доступность энергоресурсов.

"Европейский рынок конкурирует с азиатским, танкеры из Катара не идут в Европу, они идут в Азию. Почему? Потому что там лучше спрос и они лучше платят. Тут дело в конкуренции. И к сожалению, многие решения Европейского союза не учитывали этот глобальный взгляд, что есть конкуренция со стороны других потребителей. Это же не произошло вчера, это все копилось долгие годы", — заключила она.

"Южный поток" — нереализованный проект строительства газопровода для поставок газа из России в Европу. Его планировалось проложить по дну Черного моря в Болгарию. Однако Россия в декабре 2014 года из-за неконструктивной позиции ЕС отказалась от "Южного потока" в пользу газопровода в сторону Турции ("Турецкий поток").

Сейчас "Газпром" ведет работу по запуску своего нового газопровода для поставок газа в Европу — "Северный поток 2". Компания ожидает решения немецкого регулятора о сертификации оператора проекта Nord Stream 2 AG в качестве независимого, что является необходимым условием для начала поставок согласно европейскому законодательству.

Россия ранее неоднократно заявляла, что запуск "Северного потока 2" способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке Европы. В частности, в октябре об этом говорил вице-премьер РФ Александр Новак. Однако некоторые европейские страны, например, Польша, а также Украина и США выступают против начала работы газопровода.