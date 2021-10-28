МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер продолжил переговоры с вице-премьером Молдавии Андреем Спыну и председателем правления "Молдовагаз" Вадимом Чебаном по вопросам поставок российского газа в страну, сообщила компания. Кишиневская стратегическая операция: у "Газпрома" хотят отнять активы

Детали переговоров компания не раскрывает.

"Сегодня в Санкт-Петербурге продолжились переговоры председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера c вице-премьером, министром инфраструктуры и регионального развития Республики Молдова Андреем Спыну и Председателем Правления АО "Молдовагаз" Вадимом Чебаном по вопросам поставок российского газа в Молдову", — говорится в сообщении.

Ранее в четверг президент Молдавии Майя Санду заявила, что переговоры с "Газпромом" затянулись, потому что власти страны хотят получить лучшую цену на газ. Санду также созвала 28 октября заседание Высшего совета безопасности, чтобы обсудить энергетический кризис.

"Газпром" и "Молдовагаз" 30 сентября подписали документ о продлении на один месяц с 1 октября 2021 года действующего контракта на поставку российского газа потребителям Молдавии. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из РФ, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. Парламент страны 22 октября ввел в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в газопроводе.

"Молдовагаз" — совместное молдавско-российское акционерное общество, созданное "Газпромом", правительством Молдовы и министерством промышленности Приднестровья.