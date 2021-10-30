МОСКВА, 30 окт – ПРАЙМ. Россия неизбежно откажется от нефтяной иглы, заявил в интервью РБК спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев. Аналитики дали прогноз по динамике рубля и бирж в ноябре

По его словам, власти страны давно говорили о необходимости такого шага, но из-за энергоперехода, который сейчас активно обсуждается на Западе, это стало необходимостью.

"Мировой экономический уклад нас к этому ведет, хотим мы этого или нет. По независящим от нас обстоятельствам мы будем вынуждены диверсифицироваться", — подчеркнул чиновник.

Эдельгериев напомнил, что президент Владимир Путин подписал ряд указов, чтобы увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта, как минимум, на 70% к 2030 году.

Выступая 13 октября на "Российской энергетической неделе", глава государства заявил, что Россия должна достичь углеродной нейтральности, то есть равенства вредных выбросов, выделяемых в атмосферу и извлекаемых оттуда, не позднее 2060 года.

"Это очень правильная формулировка, потому что нужно занимать гибкую позицию. Она означает, что мы можем достичь нейтральности и раньше", — сказал Эдельгериев.

По его словам, такое станет возможным в зависимости от конъюнктуры рынка и действий зарубежных партнеров: если не будет двойных стандартов, элементов сдерживания и протекционизма, а будут общие углеродные рынки, ядерную энергию признают низкоуглеродной и так далее.

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