МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Ситуация с рекордными ценами на газ в странах Европы — не ценовой пузырь, а "реальная рыночная обстановка", рассказал в беседе с РБК советник и специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев. В Кремле заявили о неизбежности отказа от "нефтяной иглы"

Он отметил, что цены на энергоносители могут остаться на таком высоком уровне до конца отопительного сезона.

Аномальный рост цен на газ в Европе, которые в октябре достигли почти $2 тысяч за тысячу кубов, это не ценовой пузырь. Это "реальная рыночная обстановка".

"Это реальная рыночная обстановка, связанная с постпандемийным восстановлением спроса на энергоносители во всем мире. Речь не про финансовую пирамиду и что-то виртуальное, тут четко — спрос и предложение", подчеркнул Эдельгериев.

На сегодняшний день предложения на рынке меньше, чем спроса.

Он добавил, что, с одной стороны, это была сознательная политика западных стран не вкладываться в добычу углеводородов. С другой стороны — резкий рост спроса в странах Азии.

"В итоге даже американцы направили свой СПГ в Азию. Все это и спровоцировало рост цен", — подытожил он.