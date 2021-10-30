МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус сообщил о прекращении поставок российского угля на Украину. Сославшись на только ему известные источники, украинский депутат написал в своем Telegram-канале, что российские компании прекращают с 1 ноября поставки энергетического угля на украинские ТЭС. Указываются даже марки угля — А (антрацит) и П (постный). Поставки коксующегося угля, используемого в металлургии для выплавки стали, продолжатся. Власти России объяснили прекращение поставок энергетического угля Украине

По данным Геруса, российский уголь поступал на шесть предприятий: Луганскую и Криворожскую ТЭС, принадлежащие ДТЭКЭнерго, входящую в "Донбассэнерго" Славянскую ТЭС, а также на Дарницкую, Сумскую и Черниговскую ТЭЦ, владельцем которых является "Технова".

Герус даже предположил, что против Украины, которая испытывает острый дефицит энергетического угля, началась энергетическая война.

РАСТУЩИЙ ДЕФИЦИТ

Дефицит угля на Украине возник летом 2021 года из-за низких цен на электроэнергию, установленных правительством Дениса Шмыгаля. Низкие цены не позволяли энергетическим компаниям использовать для генерации электроэнергии дорогой импортный уголь. По заявлениям главы украинского правительства, в августе ситуация стабилизировалась, и частные компании начали закупать уголь за рубежом. Однако дефицит угля преодолеть не удалось. Более того, запасы угля на ТЭС и ТЭЦ — государственных и частных — продолжали сокращаться.

По официальным данным, 25 октября 2021 года на складах ТЭС и ТЭЦ запасы угля составили 701,3 тыс. т — на 7% меньше, чем неделей ранее. Согласно утвержденному Министерством энергетики Украины графику, 25 октября на складах должно быть накоплено 2,971 млн т угля.

"Несмотря на отставание от графика накопления угля на складах ТЭС, Объединенная энергетическая система Украины работает стабильно. Базовой генерацией является атомная, АЭС производят более половины всей электроэнергии в стране ровным графиком. Маневрирование системы происходит за счет тепловой и гидрогенерации, мощности которых сейчас достаточно для устойчивой работы энергосистемы", — говорится в сообщении Министерства энергетики Украины.

Вопреки успокаивающим заявлениям официальных лиц многие украинские эксперты признают, что запасы угля находятся на крайне низком уровне по сравнению с предыдущими годами. 25 октября 2019 и 202О года на складах украинских энергетических предприятий было накоплено 1,609 млн т и 2,648 млн т угля соответственно. Эксперт рассказал, как Россия может заработать на дорогом угле

В прошлую пятницу Киев признал, что в стране существует острая нехватка угля, но только на государственных ТЭС.

Согласно информации, предоставленной украинским энергетическим ведомством, "гарантированные запасы угля на государственных ТЭС должны составлять 150,5 тыс. т, фактически на складах находится 101,1 тыс. т".

По информации ведомства, последние два месяца на всех государственных ТЭС эксплуатируется только самое необходимое оборудование, поскольку ни одна не располагает минимально гарантированным запасом угля, но ситуация на частных ТЭС лучше и не является критической.

"На пяти из девяти частных ТЭС фактические запасы превышают гарантированный уровень Минэнерго", — сообщили в украинском ведомстве. На складах этих ТЭС накоплено 333,3 тыс. т угля при минимально необходимом запасе 246 тыс. т.

С августа наблюдается снижение производства электроэнергии на государственных ТЭС из-за отсутствия средств, необходимых для закупки угля. К концу октября из 23 энергетических блоков государственных ТЭС работали только три. На частных ТЭС в эксплуатации находятся до 29 блоков.

ТЭС производят более 35% всей электроэнергии на Украине. Всего в стране имеется 12 ТЭС, на пяти из них используется антрацит: Луганской, Криворожской, Трипольской, Змиевской и Славянской. Это наиболее ценный вид каменного угля, поскольку обладает высокой теплотворной способностью и может использоваться не только для генерации электроэнергии, но и в металлургии. В отключке. Чем закончится отключение Украины от российской энергосистемы

РАСТЕТ ИМПОРТ УГЛЯ

За девять месяцев 2021 года добыча составила 21,82 млн т — на 3,7% больше, чем за тот же период годом ранее. При этом по невыясненным причинам добыча в сентябре снизилась более чем на 19% по сравнению с тем же месяцем 2020 года. Три четверти украинского угля добывается на шахтах ДТЭК — крупнейшей энергетической компании Украины, принадлежащей Ринату Ахметову.

Собственная добыча не может обеспечить потребности страны, поэтому уголь приходится импортировать. За три квартала 2021 года импорт угля на Украину увеличился до 14,5 млн т — на 14% больше относительно того же периода прошлого года.

По данным Минэкономразвития РФ, в этом году украинские компании значительно увеличили закупки в России угля всех видов. В январе-сентябре поставки достигли 10,3 млн т угля — около 68% всего угля, который импортировала Украина. За весь 2019 год — до пандемии коронавируса — российские компании поставили в соседнюю страну 9,5 млн т угля. Кроме России крупнейшими поставщиками этого топлива на Украину являются Казахстан и США.

Согласно заявлениям Минэнерго Украины, в ноябре планируется импортировать 562 тыс. т угля — прежде всего энергетического.

В начале октября исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что на внешнем рынке существует дефицит предложения угля из-за растущего спроса в Китае. Даже в Европе, которая сокращает использование угля, этот вид топлива подорожал до рекордных значений в связи со стремительным ростом цен на природный газ.

Ранее ДТЭК сообщал о заключении контрактов на покупку угля за рубежом. Компания планирует закупить 320 тыс. т в Польше и 150 тыс. т в США. Известно, что ДТЭК покупает уголь в России и Казахстане, но не известно в каком объеме. Никто, кроме вас: США поручили России спасти Европу от морозов

РОССИЯ И БЕЛОРУССИЯ ПРИДУТ НА ПОМОЩЬ

Острый дефицит угля грозит Украине энергетической катастрофой. Из-за выбранной правительством политики полностью провалена подготовка к отопительному сезону, когда потребление электроэнергии существенно возрастает. Многие эксперты прогнозируют, что нехватка энергетического угля может привести к веерным отключениям электроэнергии в стране.

Киеву пришлось отменить запрет на покупку электроэнергии у России и Белоруссии с 1 ноября. Такое решение было принято, несмотря на обострение политических отношений между Украиной и этими странами, а также яростное противодействие со стороны ДТЭК, которая не заинтересована в поставках дешевой электроэнергии из-за рубежа.

Уже в ноябре украинские потребители смогут покупать электроэнергию в соседних странах: до 900 МВт в Белоруссии и до 2,2 ГВт в России. По сообщениям украинских источников все мощности по поставке электроэнергии уже выкуплены. Тариф на транспортировку электроэнергии из Белоруссии составит 0,6 гривны/КВт-ч, из России — 0,3 гривны/КВт-ч. Цена по которой будет поставляться электроэнергия не разглашается, но известно, что она будет существенно дешевле, чем электроэнергия, вырабатываемая на предприятиях ДТЭК.

Однако даже после начала поставок электроэнергии из России и Белоруссии угроза веерных отключений на Украине сохраняется.