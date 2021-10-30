МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что энергетический кризис может негативно отразиться на восстановлении мировой экономики после пандемии, необходимо избежать перебоев с поставками энергоносителей. Путин оценил кризисные явления на энергетических рынках

"В предстоящие недели и месяцы нам необходимо добиться большей прозрачности и стабильности цен, чтобы напряжение в отношении цен на энергоносители не порождало неопределенности и не подрывало восстановление мировой экономики", — отметил Макрон в интервью газете Financial Times. По его мнению, скоординированные действия стран помогут избежать дальнейшего увеличения цен.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а в начале октября превысила отметку в 1900 долларов, достигнув исторического рекорда. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС.