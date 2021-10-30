ВАШИНГТОН, 30 окт — ПРАЙМ. США ведут консультации с основными мировыми потребителями энергоресурсов, чтобы совместно добиваться от ОПЕК+ расширения поставок и сообща отвечать в случае отказа, сказал журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.
Он дал понять, что тема дефицита топлива и растущих цен на него обсуждалась на саммите G20 в Риме с участием президента Джо Байдена.
"Мы используем эту возможность для проведения некоторых интенсивных консультаций со всеми ключевыми потребителями энергоресурсов в мире о том, как мы видим нынешнюю картину… как нам всем эффективно убедить ОПЕК+ сделать то, что должно с поставками", — сказал чиновник.
Он предупредил, что темой таких разговоров также становится проработка ответных мер, возможных в случае, если нефтедобывающие страны не услышат обращенных к ним призывов.
По словам представителя Белого дома, Байден на встрече с коллегами по G20 говорил о необходимости "адекватного" предложения топлива на мировом рынке в условиях глобального энергоперехода.
https://1prime.ru/energy/20211030/835079487.html
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