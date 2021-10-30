ВАШИНГТОН, 30 окт — ПРАЙМ. США ведут консультации с основными мировыми потребителями энергоресурсов, чтобы совместно добиваться от ОПЕК+ расширения поставок и сообща отвечать в случае отказа, сказал журналистам высокопоставленный представитель американской администрации. США и ЕС достигли соглашения по спору о пошлинах на сталь и алюминий

Он дал понять, что тема дефицита топлива и растущих цен на него обсуждалась на саммите G20 в Риме с участием президента Джо Байдена.

"Мы используем эту возможность для проведения некоторых интенсивных консультаций со всеми ключевыми потребителями энергоресурсов в мире о том, как мы видим нынешнюю картину… как нам всем эффективно убедить ОПЕК+ сделать то, что должно с поставками", — сказал чиновник.

Он предупредил, что темой таких разговоров также становится проработка ответных мер, возможных в случае, если нефтедобывающие страны не услышат обращенных к ним призывов.

По словам представителя Белого дома, Байден на встрече с коллегами по G20 говорил о необходимости "адекватного" предложения топлива на мировом рынке в условиях глобального энергоперехода.