Страны G20 договорилась о координации между производителями и потребителями энергоресурсов
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МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Страны G20 договорились о тесной координации между производителями и потребителями по вопросу цен на энергоносители, заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита в Риме.
"Мы договорились о необходимости иметь тесную координацию между странами-производителями и потребителями по вопросу энергии", — сказал Макрон на пресс-конференции.
Он отметил, что значительное повышение и волатильность цен на газ и нефть ослабили рост мировой экономики.
"Было запротоколирована необходимость координации между государствами-производителями и государствами-потребителями в короткие сроки", — отметил он.
https://1prime.ru/energy/20211031/835082528.html
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