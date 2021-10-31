МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Страны G20 договорились о тесной координации между производителями и потребителями по вопросу цен на энергоносители, заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита в Риме. Страны G20 намерены стремиться к реформированию ВТО

"Мы договорились о необходимости иметь тесную координацию между странами-производителями и потребителями по вопросу энергии", — сказал Макрон на пресс-конференции.

Он отметил, что значительное повышение и волатильность цен на газ и нефть ослабили рост мировой экономики.

"Было запротоколирована необходимость координации между государствами-производителями и государствами-потребителями в короткие сроки", — отметил он.