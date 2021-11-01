ПЕКИН, 1 ноя — ПРАЙМ. Китай в октябре этого года на фоне энергетического кризиса в ряде регионов страны нарастил суточные показатели добычи угля до максимума за последние годы, говорится в заявлении Государственного комитета по развитию и реформам КНР. Цены на магний в Китае снизились после возобновления производства

"Добыча угля в стране значительно увеличилась. С середины до конца октября среднесуточная добыча угля во всей стране оставалась на уровне выше 11,5 миллиона тонн в течение нескольких дней подряд, рост почти на 1,1 миллиона тонн по сравнению с концом сентября, было достигнуто пиковое значение в 11,72 миллиона тонн, что стало максимальным показателем суточной добычи за последние годы", — говорится в заявлении комитета.

Вслед за постепенным улучшением ситуации с предложением, запасы угля на электростанциях также стали увеличиваться. Так, с 5 октября объемы поставок угля на электростанции по всей стране превышали объемы потребления на протяжении 25 дней подряд. А с 19 октября объемы поставок превысили объем потребления на 1 миллион тонн.

Объем запасов угля в стране в последние дни достиг 106 миллионов тонн, что на 28 миллионов тонн больше, чем в конце сентября, указано, что его можно использовать на протяжении 19 дней. В комитете уточнили, что 12,7 миллиона тонн из общего объема приходится на запасы угля на электростанциях в трех северо-восточных провинциях, чего должно хватить им на 32 дня.

Власти рассчитывают, что в ближайшие дни уровень запасов угля по всей стране превысит 110 миллионов тонн, чего должно хватить на 20 дней, тем самым получится заложить хорошую основу для обеспечения людей электричеством и теплом в зимний период.

Несколько провинций Китая, в основном на северо-востоке страны, с середины сентября столкнулись с перебоями в электроснабжении и отоплении, которые возникли в том числе из-за нехватки и дороговизны угля, а также роста цен на природный газ. Перебои в электроснабжении произошли на фоне усилий властей по снижению выбросов углекислого газа, сокращения использования угля и стремления развивать "зеленую экономику". Китайские угольщики не видят перспектив

Государственный комитет по развитию и реформам КНР в связи со сложной ситуацией в октябре призвал горнодобывающие и энергетические компании подписать новые долгосрочные контракты в дополнение к уже действующим соглашениям, чтобы гарантировать поставки энергетического угля для производства электроэнергии. В результате три основных угледобывающих региона КНР — провинции Шаньси и Шэньси, а также автономный район Внутренняя Монголия в общей сложности обязались нарастить добычу и поставить дополнительные 145 миллионов тонн угля другим регионам страны.