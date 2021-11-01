Глава минэнерго Украины отчитается о запасах топлива в стране
Верховная рада заслушает отчет министра энергетики Украины Галущенко о запасах угля и газа в стране
Читать 1prime.ru в
КИЕВ, 1 ноя — ПРАЙМ. Министр энергетики Украины Герман Галущенко в пятницу представит в Верховной раде отчет об обеспечении ТЭК и ЖКХ страны на период отопительного сезона, сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.
Отчет будет заслушан в украинском парламенте в ходе "часа вопросов к правительству".
Ранее агентство УНН со ссылкой на источник сообщило, что минэнерго Украины работает над планом по предотвращению энергетического кризиса, связанного с высокими ценами на газ и дефицитом угля в стране.
https://1prime.ru/energy/20211101/835089720.html
Следите за важными экономическими событиями в Facebook