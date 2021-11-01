МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил в понедельник, что в ноябре состоится заседание молдавско-российской межправкомисии, чтобы обсудить ситуацию в энергетике.

"Для обсуждения всех аспектов в области энергетики в ноябре 2021 года состоится заседание молдавско-российской межправкомиссии. До конца 2022 года планируется подписать соглашение между правительствами Молдовы и РФ в области энергетики", — заявил Спыну на брифинге.

Помимо этого, Молдавия и Россия до 1 мая 2022 года подпишут соглашение о возмещении долга компании "Молдовагаз", сообщил Спыну.

Он добавил, что республика договорилась с "Газпромом" не применять санкции к "Молдовагазу" до тех пор, пока не будет проведен аудит долга компании.

"Мы договорились с "Газпромом", что до проведения аудита не будут применяться санкции к компании "Молдовагаз" за долг. После этого мы определим условия и календарный план возмещения задолженности", — заявил Спыну.

Парламент Молдавии 22 октября на 30 дней ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса. Власти страны 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году.