МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Nord Stream 2 AG обжаловала в федеральном верховном суде Германии решение земельного суда Дюссельдорфа не выводить проект "Северный поток 2" из-под действия газовой директивы ЕС, сообщается в материалах "Газпрома".

Высший земельный суд в Дюссельдорфе 25 августа отклонил жалобу компании Nord Stream 2 AG на решение немецкого регулятора не выводить трубопровод "Северный поток 2" из-под газовой директивы ЕС. Ее нормы, в частности, требуют разделять функции добычи и транспортировки газа.

"В сентября 21 числа 2021 года Nord Stream 2 AG подала апелляцию против решения земельного суда Дюссельдорфа в высший верховый суд Германии", — сообщается в материалах. В августе "Газпром" сообщал, что Nord Stream 2 AG изучает такую возможность.

Федеральное сетевое агентство Германии в мае 2020 года отказалось освободить "Северный поток 2" от требований обновленной газовой директивы ЕС, сочтя, что раз газопровод не успели достроить к 23 мая 2019 года, то он подпадает под вступившие в силу поправки.

Nord Stream 2 AG начала ведет свою правовую защиту против этого решения. Вместе с тем, компания одновременно подала в Федеральное сетевое агентство Германии заявление о регистрации себя в качестве независимого оператора газопровода "Северный поток 2".