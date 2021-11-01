МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Кувейт поддерживает действующие параметры соглашения ОПЕК+, подразумевающие рост добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, учитывая возможность новых вызовов в 2022 году, заявило министерство нефти страны со ссылкой на слова своего главы Мухаммеда аль-Фареса.

"Его превосходительство министр нефти, доктор Мухаммед аль-Фарес поддерживает соглашение о наращивании добычи ежемесячно, которое было принято на 19-й министерской встрече ОПЕК+ в июле 2021 года", — сообщает министерство на своей официальной странице в Twitter.

В июле страны ОПЕК+ приняли решение ежемесячно увеличивать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки, начиная с августа. Министр нефти Кувейта считает, что продолжение работы в рамках этой стратегии обеспечивает достаточный объем предложения и доказало свою действенность в достижении стабильности рынка нефти.

"Аль-Фарес отметил, что вызовы на рынках сохраняются, особенно это касается 2022 года. Это обосновывает продолжение наращивания добычи постепенно, в соответствии с соглашением, что важно для обеспечения потребностей рынка", — добавляет ведомство.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. С августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению.

При этом, несмотря на имеющийся дефицит на рынке нефти и рост цен до многолетних максимумов, члены ОПЕК+, в том числе Саудовская Аравия, пока высказываются в пользу сохранения текущих параметров сделки, воздерживаясь от более интенсивного наращивания добычи.