МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. "Оператор ГТС Украины" из-за аварии на газопроводе в Болгарии готов предложить свои транзитные мощности для транспортировки газа в направлении Венгрии для минимизации последствий, заявил глава компании Сергей Макогон.

Аварийная ситуация возникла в 3.00 (4.00 мск) на участке газораспределительной сети компании "Булгартрансгаз" в селе Ветрино (Варненская область). По данным компании, из-за аварии поставки газа в Румынию, Сербию и Венгрию из Болгарии были прерваны.

"Оператор ГТС готов предложить транзитные мощности в Венгрию для минимизации последствий аварии для потребителей Венгрии и Сербии", — написал Макогон на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

По его словам, подобные аварии случаются со всеми операторами, поэтому важно иметь дополнительную маневренность сети, как у украинской газотранспортной системы (ГТС).

"Этот аспект всегда будет преимуществом перед "однотрубными", а тем более подводными маршрутами. Это оказывает существенное влияние на безопасность, надежность и бесперебойность поставок газа", — добавил он.

Ранее "Газпром" и венгерская MVM CEEnergy ранее подписали два долгосрочных контракта на поставку газа через "Турецкий поток" и далее Сербию и через Австрию, оба маршрута обходят Украину. Украинский МИД заявил, что Киев разочарован этим соглашением и считает, что оно наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям.