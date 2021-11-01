МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Добыча углеводородов "Газпром нефти" в январе-сентябре выросла в годовом выражении на 2,7% и составила 74,06 миллиона тонн нефтяного эквивалента, следует из материалов компании. "Газпром" увеличил добычу газа на 15,8%

Добыча нефти, конденсата и жидких углеводородов выросла на 0,7% в годовом выражении, до 45,93 миллиона тонн. Добыча газа выросла наиболее заметными темпами — на 6,3% в годовом выражении, до 34,09 миллиарда кубометров.

Объем нефтепереработки по группе "Газпром нефть" в январе-сентябре составил 32,43 миллиона тонн, увеличившись в годовом выражении на 7,5%.

Глава "Газпром нефти" Александр Дюков в июне говорил, что компания в 2021 году может достичь уровня добычи углеводородов в 100 миллионов тонн нефтяного эквивалента благодаря реализации проектов по добыче газа и конденсата. В 2019 и 2020 годах добыча составляла 96,1 миллиона тонн нефтяного эквивалента. В компании также не исключают, что на горизонте 5-7 лет добыча вырастет до 150 миллионов тонн нефтяного эквивалента.